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Luis de la Fuente desvela cuál es la parte más dura y desagradable de ser seleccionador

La convocatoria del seleccionador español provocó una enorme expectación, por las aspiraciones de la Roja en la inminente cita de México, Estados Unidos y Canadá y por los muchos futbolistas que habían entrado en la prelista y que no iban a entrar entre los elegidos. Una vez más, el Barça será el gran protagonista en la Roja al aportar hasta ocho futbolistas a la expedición, además de la presencia de Marc Bernal entre los nueves jugadores de soporte que ayudarán a preparar la cita antes de viajar a América. Uno de los debates más intensos se situó en torno a la portería. Con Unai Simón como titular indiscutible para Luis de la Fuente, David Raya, Joan Garcia y Álex Remiro eran los tres principales candidatos a las otras dos plazas. Finalmente, el guardameta de la Real Sociedad fue el descartado por De la Fuente en favor de un Joan Garcia que ha sumado este año su primer Trofeo Zamora con el Barça. Más información