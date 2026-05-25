De la Fuente, en la rueda de prensa de presentación de la lista para el Mundial / @SEFutbol

Luis de la Fuente sobre la convocatoria de ocho jugadores del FC Barcelona

Sobre la presencia de ocho futbolistas del FC Barcelona, el seleccionador fue claro y dijo que "no sé si son ocho del Barça, de Burgos o de Cuenca". Sobre Gavi se extendió y dijo "lo mal que lo pasé por la lesión, es un jugador que aprecio mucho, el juguete de todo el equipo, dicho con todo el cariño, destaco la polivalencia de muchos jugadores en esta demarcación, les permite ser de los mejores del mundo. Además, el aspecto emocional se encontrará de nuevo con la selección, con sus compañeros y en un Mundial, no se puede ofrecer más. Está rindiendo a un nivel muy grande en su club".