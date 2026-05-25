El emotivo vídeo con la convocatoria de la Selección Española para el Mundial: ""Esta convocatoria no es mía. Es de todos vosotros" / @SEFutbol

El emotivo vídeo con la convocatoria de la Selección Española para el Mundial: ""Esta convocatoria no es mía. Es de todos vosotros"

El Barça vuelve a lilderar a la selección española en una Copa del Mundo. El técnico, Luis de la Fuente, ha decidido citar a 8 jugadores del club barcelonista para disputar la competición norteamericana del próximo verano. De la Fuente se ha decantado por Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres y Lamine para disputar el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Una presencia importante en todas las líneas desde el campo, empezando por un portero como Joan Garcia, aunque el titular será Unai Simón, hasta la punta de lanza con Lamine Yamal y Ferran Torres. Más información