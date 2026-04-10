Olga Carmona afirma que fue "un honor" marcar el gol que dio el Mundial a España / EFE

Olga Carmona afirma que fue "un honor" marcar el gol que dio el Mundial a España

lga Carmona (Sevilla, 2000) siempre será historia del fútbol español como autora del gol que dio a la selección el que, de momento, es su único Mundial femenino. Ese logro lo define, durante una entrevista con la Agencia EFE en Las Rozas (afueras de Madrid), como "un honor" que siempre llevará en su memoria.Pero resulta injusto quedarse sólo con eso en la trayectoria de una de las capitanas del combinado nacional, un ejemplo de compromiso y pundonor en el costado izquierdo, el del corazón que bien puede representar esta futbolista formada en el Sevilla y que dejó el Real Madrid al final de la pasada temporada para dar el salto a la Liga francesa, con el PSG.