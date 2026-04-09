Louzán inicia en Guadalajara los encuentros con Federación y gobierno mexicano de cara al Mundial de este verano / RFEF

Louzán inicia en Guadalajara los encuentros con Federación y gobierno mexicano de cara al Mundial de este verano

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha iniciado esta semana una serie de reuniones y encuentros programados en México con gobiernos y Federación de fútbol, de cara a la preparación del Mundial que se celebra este verano en el continente americano.De esta manera, en una primera visita, se ha reunido con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con quien ya mantuvo un primer encuentro en Madrid, acompañado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, entre otros y junto al director general de la RFEF, Manuel Lalinde.