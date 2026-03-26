Soler: “Si estoy en la selección, es porque me lo merezco, me lo he ganado” / EFE

Soler: “Si estoy en la selección, es porque me lo merezco, me lo he ganado”

El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler regresa a la selección después de casi cuatro años, tras participar en el Mundial de Catar de 2022, y con el sueño de jugar también el de este año en Estados Unidos, México y Canadá al considerar que se encuentra en “el mejor momento” de su trayectoria deportiva.Internacional con la Roja en catorce ocasiones tras su debut en septiembre de 2021, Soler, de 29 años, subraya, en una entrevista con EFE, que la llamada del seleccionador, Luis de la Fuente, ha sido “un regalo” para él y pone de relieve que ha hecho méritos para estar en la Roja, por lo que no oculta que tiene “confianza” en estar en la lista definitiva del Mundial.