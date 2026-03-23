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La selección se concentra para los próximos partidos ante Serbia y Egipto

La selección se concentra para los próximos partidos ante Serbia y Egipto

La selección se concentra para los próximos partidos ante Serbia y Egipto / Atlas News

La selección se concentra para los próximos partidos ante Serbia y Egipto

Atlas News

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La selección española ya está concentrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los de Luis de la Fuente ya los partidos contra Serbia y Egipto. El Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal CF, y el RCDE Stadium, del RCD Espanyol de Barcelona, serán los escenarios de los dos enfrentamientos del equipo nacional, que servirán como preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Canadá, México y EE. UU.

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