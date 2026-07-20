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Edurne Pasabán: "Gracias a sentir miedo estoy aquí hoy" / SPORT

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Edurne Pasabán: "Gracias a sentir miedo estoy aquí hoy"

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Edurne Pasaban es un icono del alpinismo: coronó los 14 ochomiles. Pero la cima más dura de su carrera no estuvo en una montaña, sino dentro de ella misma. “Mis primeros problemas de salud mental empezaron en 2006. Levantar la mano y decir ‘necesito ayuda’ fue lo más difícil que he hecho”, confesó durante el acto del quinto aniversario de la agencia Walden Outdoor, celebrado en l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Más información

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