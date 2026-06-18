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El tumor que crece sin avisar: por qué el cáncer de riñón suele detectarse demasiado tarde

Por incidencia estimada, el cáncer renal se sitúa como el octavo tumor más frecuente en nuestro país. Sin embargo, el cáncer de riñón tiene una característica que preocupa a los especialistas: durante mucho tiempo puede crecer sin producir síntomas evidentes. De ahí, nos explica el doctor Enrique Grande, miembro asociado de la Fundación ECO, que una "proporción importante de tumores renales se diagnostica de forma incidental durante ecografías o TAC realizados por otros motivos".

Y lo más peligroso es que "la enfermedad puede evolucionar silenciosamente durante bastante tiempo", recalca el doctor Grande, director del Programa One Oncology Madrid-Quironsalud. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), cada año se diagnostican en España más de 9.000 nuevos casos de cáncer renal, "lo que refleja la relevancia creciente de esta enfermedad dentro de la oncología". Más información