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¿Cuáles son los efectos principales de las tablets en niños entre 0 y 4 años?

¿Cuáles son los efectos principales de las tablets en niños entre 0 y 4 años?

Redacción

¿Cuáles son los efectos principales de las tablets en niños entre 0 y 4 años?

Redacción

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A veces nos preguntamos cuándo es la mejor manera de que los niños de entre 0 y 4 años vean pantallas o cuánto es el tiempo adecuado para que interactúen con ellas. Es por eso que la psicóloga infantil, Cristina Nebot, comparte algunas recomendaciones tanto para niños de 0 a 2 años como para pequeños de 2 a 4 años. Asegura que marcar límites es crucial para darle herramientas al niño e incide en la importancia de que siempre haya un adulto cerca y que la actividad permita una interacción entre ambos.