Redacción

¿Cómo poner límites en nuestras relaciones sociales? ¿cómo decir que no?

Las relaciones interpersonales son esenciales para nuestro bienestar y desarrollo personal, ya que a través de ellas nos relacionamos, compartimos experiencias y construimos vínculos con otras personas. Sin embargo, para que estas relaciones sean sanas y equilibradas es importante aprender a establecer límites que nos permitan cuidar de nuestro bienestar y respetar nuestras propias necesidades, relata la psicóloga clínica, Raquel Roizner.