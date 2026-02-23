Secciones

Es noticia
Prestianni UEFAMbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusRespuesta Barça CTAPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
¿Cuáles son los síntomas en nuestros ojos que jamás debemos ignorar?

¿Cuáles son los síntomas en nuestros ojos que jamás debemos ignorar?

Redacción

¿Cuáles son los síntomas en nuestros ojos que jamás debemos ignorar?

Redacción

RRSS WhatsAppCopiar URL

Existen algunos síntomas que afectan a nuestra visión y que requieren de atención por parte de un profesional. La oftalmóloga Sara Hernández detalla que ante señales como visión nublada o borrosa, pérdida de visión total o parcial de manera brusca, visión de moscas volantes, destellos o de un telón negro es necesario una exploración médica que, en algunas ocasiones, requiere incluso de una inspección de urgencia. Además recuerda la importancia de acudir a revisiones periódicas para prevenir estos signos.