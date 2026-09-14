Matarazzo: "Llevamos tres partidos con acciones rigurosas en contra" / Perform

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Matarazzo: "Llevamos tres partidos con acciones rigurosas en contra"

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se ha mostrado contrariado tras la derrota encajada este domingo ante el Atlético de Madrid en Anoeta, lamentando el criterio arbitral en la acción del penalti que encarriló el choque para el conjunto colchonero. "Hemos sido muy competitivos, hemos cerrado el marcador y hemos generado ocasiones, pero el penalti... ¿qué queréis que diga? Para mi es claro que no es penalti por el ángulo del brazo. Llevamos tres partidos con acciones rigurosas en contra, como la roja a Jon Martín o la entrada a Guedes, y eso al final significan puntos", ha denunciado el técnico estadounidense en rueda de prensa.