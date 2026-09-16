Mourinho, tras el 2-3 en Elche: “No hemos matado el partido y hemos perdido el control” / EFE

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Mourinho, tras el 2-3 en Elche: “No hemos matado el partido y hemos perdido el control”

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, aseguró este martes tras el triunfo en Elche (2-3), que su equipo acabó sufriendo para lograr la victoria porque no supo “matar el partido” y perdió “el control” del juego en parte del segundo tiempo. “Hay partidos que parecen acabados pero no están acabados. Tienes tres o cuatro oportunidades, y de la facilidad con la que nos sentimos pasamos a no controlar el juego”, dijo el portugués, que lamentó que su equipo no aprovechara los buenos momentos en el partido para ponerse “tres o cuatro a cero”. EFE.