Mourinho: "Seis ruedas de prensa en una semana. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Si me decís de ahorrar una, os traigo algo para picar"
José Mourinho tiró de humor en la rueda de prensa previa al partido al hablar de la carga de jugar tres encuentros en una semana. El técnico del Real Madrid bromeó con las seis comparecencias ante los medios y arrancó las risas de la sala con una propuesta inesperada: traer algo para picar si le ahorraban una rueda de prensa. "Seis ruedas de prensa en una semana (risas). En otros países me ahorraban una. Seis en una semana... Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Los jugadores, lo mismo. Hay que hacerlo. Elche y Atlético tienen los mismos partidos que nosotros. El Atlético tiene un día más para descansar, pero luego tienen uno menos. Si me decís de ahorrar una, os traigo algo para picar".