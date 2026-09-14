Jose Mourinho: "A Diomande no le falta nada" / REAL MADRID TV

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Jose Mourinho: "A Diomande no le falta nada"

El técnico del Real Madrid defendió a Yan Diomande al ser preguntado por el jugador en rueda de prensa. "No le falta nada. Si estuviera en otro equipo, sería titular 90 minutos. La plantilla es fuerte, hay muchas opciones. Si el entrenador se fija en 10 jugadores se olvida de los otros. Se pierde a nivel de competitividad, de motivación. Tenemos a Diomande, Arda, Vini y en enero a Rodrygo. Es difícil que sea indiscutible".