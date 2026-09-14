Los elogios de Mourinho a Arda Güler: "No quiero ir tan lejos y decir 'top' tres veces, pero ya está en el 'top'" / REAL MADRID TV

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Los elogios de Mourinho a Arda Güler: "No quiero ir tan lejos y decir 'top' tres veces, pero ya está en el 'top'"

"Hay gente que trabaja con él desde que llegó. Ha crecido a nivel físico. Su calidad es increíble, la visión, la decisión, la organización, la estabilidad que da al juego... es un jugador con un potencial fantástico. Ya tiene números interesantes. Los números no vienen solo en asistencias, son de análisis más profundos. No quiero ir tan lejos y decir 'top' tres veces, pero ya está en el top".