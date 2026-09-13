Secciones

Es noticia
Real Madrid Rayo VallecanoEspaña Estados UnidosHorario carrera F1Vuelta a España hoyClasificación Vuelta a EspañaEtapa 21 Vuelta a EspañaHorario Carrera MotoGPMarc MárquezLaportaAlcarazFernando AlonsoVecinos MadringAraujoEmbarazo RolfoBernabéuArda GulerPerico InduráinGerard PiquéGemma MengualGonzalo BernardosLuis de la FuenteAlberto Lledó AlcarazMaldiniMatías PratsMadre Rafa NadalEster ExpósitoOutdoor
instagramlinkedin
Mourinho: “Arda Güler tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo”

Mourinho: “Arda Güler tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo”

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mourinho: “Arda Güler tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo”

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, tuvo buenas palabras hacia Arda Güler, el jugador de mejoró el juego del equipo saliendo en la segunda parte, aunque ha destacado la cantidad de opciones que tiene en la plantilla. “Arda juega mucho cuando está en el campo. Seguro que si hoy no juega Diomande de titular, la primera pregunta hubiera sido '¿Por qué no juega Diomande?' Pero sí, Arda tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo. Cuando entró, marcó las diferencias en la estabilidad del juego", reconoció el técnico portugués.

TEMAS