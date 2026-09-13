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Mourinho: “Arda Güler tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo”

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, tuvo buenas palabras hacia Arda Güler, el jugador de mejoró el juego del equipo saliendo en la segunda parte, aunque ha destacado la cantidad de opciones que tiene en la plantilla. “Arda juega mucho cuando está en el campo. Seguro que si hoy no juega Diomande de titular, la primera pregunta hubiera sido '¿Por qué no juega Diomande?' Pero sí, Arda tiene una influencia muy positiva en el juego del equipo. Cuando entró, marcó las diferencias en la estabilidad del juego", reconoció el técnico portugués.