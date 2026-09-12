El Real Madrid golea al Rayo sin salvarse de pitadas por irregularidades en el césped / Sport.es

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El Real Madrid golea al Rayo sin salvarse de pitadas por irregularidades en el césped

El Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano por cuatro goles en un encuentro con irregularidades por parte del equipo goleador. Mbappé volvió a brillar encontrando goles y asistencias en una primera parte donde el equipo de Vallecas fue asediado por la delantera merengue. En la segunda parte, los de Beñat San José salieron más enchufados y plantaron cara pudiendo rascar un gol de Sergio Camello. Más información