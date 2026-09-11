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Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís"

Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís"

Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís" / REAL MADRID TV

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Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís"

REAL MADRID TV

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José Mourinho fue preguntado, una vez más, sobre las críticas que recibe el equipo por parte de la prensa: "No leo nada, ni periódicos, ni veo nada, televisión o redes sociales. Cuando llego aquí me dan la biblia (los responsables de prensa). No quiero entrar en si es injusto, estoy concentrado en mi trabajo y los jugadores también. Los pitos ni críticas no cambiarán el estado de ánimo de este equipo. La unión y la empatía es un plus importante, pero seguimos a los nuestro"

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