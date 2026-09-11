Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís" / REAL MADRID TV

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Mourinho: "Los de prensa son muy pesados y cuando llego aquí me dan la bíblia con todo lo que decís"

José Mourinho fue preguntado, una vez más, sobre las críticas que recibe el equipo por parte de la prensa: "No leo nada, ni periódicos, ni veo nada, televisión o redes sociales. Cuando llego aquí me dan la biblia (los responsables de prensa). No quiero entrar en si es injusto, estoy concentrado en mi trabajo y los jugadores también. Los pitos ni críticas no cambiarán el estado de ánimo de este equipo. La unión y la empatía es un plus importante, pero seguimos a los nuestro"