Edu Aguirre pone el foco en el gran problema del Real Madrid: "No va a ganar títulos así" / @elchiringuitotv

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Edu Aguirre pone el foco en el gran problema del Real Madrid: "No va a ganar títulos así"

En el programa de ayer de 'El Chiringuito de Jugones', se analizó la primera victoria del Real Madrid esta temporada, en la que superó al Inter de Milán por tres goles. Edu Aguirre, periodista deportivo y colaborador del programa, señaló el mayor problema que tiene el Real Madrid a la hora de poder vencer holgadamente a su rival. Más información