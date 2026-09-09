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"Qué diferencia entre ver jugar al Madrid y ver jugar al Barça": el análisis del Real Madrid - Lille

"Qué diferencia entre ver jugar al Madrid y ver jugar al Barça": el análisis del Real Madrid - Lille

"Qué diferencia entre ver jugar al Madrid y ver jugar al Barça": el análisis del Real Madrid - Lille / Christian Blasco

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"Qué diferencia entre ver jugar al Madrid y ver jugar al Barça": el análisis del Real Madrid - Lille

Christian Blasco

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Christian Blasco, periodista del diario SPORT, analiza el primer encuentro de Champions League del Real Madrid en el que se ha enfrentado con el Inter de Milán, saliendo victorioso en el Santiago Bernabéu. "El caso Vinicius, pitado y enfadado, traerá cola esta temporada", uno de los temas que más han dado que hablar y que destaca del encuentro de hoy.

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