"Kylian no te mates a correr, solo con un poquito vale": así se ha narrado el gol de Mbappé contra el Inter / @carrusel

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"Kylian no te mates a correr, solo con un poquito vale": así se ha narrado el gol de Mbappé contra el Inter

El Real Madrid empieza su primera jornada de Champions League en el Bernabeu contra el Inter de Milán. Mbappé ha sido el autor del primer tanto del encuentro tras aprovechar un error de la defensa del Inter, sirviendo el balón a Brahim para que se la devolviera perfecta para que el francés pudiera encajarla al fondo de la red. Así lo ha narrado 'Carrusel Deportivo'.