Los jugadores del Real Madrid llegan a los vestuarios dispuestos a vencer al Inter / @RealMadrid

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Los jugadores del Real Madrid llegan a los vestuarios dispuestos a vencer al Inter

El Real Madrid se enfrenta esta noche al Inter de Milán en su primer encuentro de Champions League de la temporada. Los jugadores del equipo blanco llegan a los vestuarios dispuestos a hacer vibrar el Santiago Bernabéu y dar un primer buen sabor de boca a la afición blanca. Mourinho vuelve a reencontrarse con la Champions League , de nuevo con el escudo del Real Madrid en el pecho.