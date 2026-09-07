Kylian Mbappe: "Puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro." / REAL MADRID TV

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Kylian Mbappe: "Puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro."

No hubo ni un atisbo de dudas en Kylian Mbappé a la hora de reclamar el Balón de Oro este año: "Cuando juegas para el Madrid, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios, colectivos e individuales. Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, es un premio muy positivo. He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte. La gente tiene libertad de votar a quién piensen que es el mejor del mundo".