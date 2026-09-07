Josep Pedrerol sobre el penalti de Mbappé: "Es un DESASTRE: cada año cambian las cosas para que no nos enteremos" / EL CHIRINGUITOTV

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Josep Pedrerol sobre el penalti de Mbappé: "Es un DESASTRE: cada año cambian las cosas para que no nos enteremos"

Josep Pedrerol en El Chiringuito puso el foco en el Real Madrid y en una de las acciones que más polémica dejó durante el fin de semana. El conjunto blanco tuvo la oportunidad de empatar el partido contra el Betis desde el punto de penalti, pero Mbappé se encontró con Álvaro Valles. La jugada siguió dando que hablar por la posición de Marc Bartra durante el lanzamiento, ya que desde el entorno madridista se consideró que el penalti debía repetirse. La acción fue revisada por el VAR, pero finalmente se mantuvo la decisión y el club blanco terminó marchándose de Sevilla sin conseguir el empate. Más información