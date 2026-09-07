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Jose Mourinho: "El penalti, ¿por qué no ha sido repetido? ¿El VAR no conoce el reglamento o el VAR no ha querido?"

Jose Mouri"No quiero hablar del criterio arbitral. Voy a responder de otro modo. Hemos perdido contra el Betis, porque no hemos traducido en goles la producción ofensiva. Punto. El penalti, ¿por qué no ha sido repetido? ¿El VAR no conoce el reglamento o el VAR no ha querido? Me gustaría que los responsables me respondieran. Si el VAR no repitió el penalti por desconocimiento, tiene que irse a casa. Si es porque no ha querido es todavía peor. ¿Por qué no han llamado al árbitro para verlo? Un poco extraño. Yo quiero ir en la dirección de la honestidad. Pensar que no sabían el reglamento. Pero no puede hacer eso el VAR. No perdimos por eso, quiero ser claro. Pero como entrenador, me gustaría saber por qué el penalti no se repitió. ¿Por qué el capitán del Real Madrid recibe una amarilla por enseñar que es el capitán? Me gustaría saber el motivo. Es el capitán, puede hablar con el árbitro". Más información