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Mourinho pone el foco en el árbitro: perdona dos amarillas y castiga a Arda

Mourinho pone el foco en el árbitro: perdona dos amarillas y castiga a Arda

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Mourinho pone el foco en el árbitro: perdona dos amarillas y castiga a Arda

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José Mourinho no se mordió la lengua al analizar el arbitraje del Real Betis-Real Madrid. El técnico portugués cuestionó varias decisiones del colegiado, entre ellas dos acciones que pudieron acabar en amarilla sobre Valverde y Vini, mientras Arda Güler sí fue amonestado por una falta mucho más leve. Mourinho también ironizó sobre una acción del Betis: “Ese jugador que estaba ‘muerto’ delante del banquillo... ¿necesitaba una ambulancia?”. Más información

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