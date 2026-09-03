Sergio Martínez repite con el primer equipo y estará en la convocatoria contra el Betis / EFE

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Sergio Martínez repite con el primer equipo y estará en la convocatoria contra el Betis

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, contó de nuevo con Sergio Martínez, reciente fichaje procedente del Racing de Santander, en el entrenamiento, y en la rueda de prensa desveló que formará parte de su convocatoria de cara al partido de este viernes contra el Real Betis. “El plan es que Sergio Martínez esté mañana en el banquillo. Por ahí puedes ver cuál es el plan. Ha entrenado con el equipo dos días. No te puedo decir mucho más. Antes de que el club lo fichase, sin ser jugador del primer equipo directamente, hemos dado nuestra opinión. Es un chico que tiene potencial y que tiene una pequeña experiencia, pero aquí el ritmo es diferente. Ya veremos si juega o no mañana, pero estar con nosotros ya es un paso”, dijo en rueda de prensa.