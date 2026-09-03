El recado de Mourinho a la prensa sobre Luka Modric / REAL MADRID TV

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El recado de Mourinho a la prensa sobre Luka Modric: "Lo elegisteis como el peor fichaje del Real Madrid, pero luego os ha callado la boca a todos".

José Mourinho ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Betis y fue preguntado por las palabras de cariño de Luka Modric hacia él: "Lo queríamos tanto. Con el Tottenham era casi imposible negociar. José Ángel me decía: 'Está llegando al aeropuerto para coger el avión'. Después me decía que no había acuerdo. Así varias veces. El Real Madrid estuvo cerca de decir que era imposible, pero el jugador quería. Modric podía ayudar a dar el salto adelante, porque jugaba de todo en el centro del campo. Lo elegisteis como el peor fichaje del Real Madrid en los primeros meses, pero luego os ha callado la boca a todos".