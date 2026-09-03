Raúl Asencio del Real Madrid se enfrenta a juicio por un vídeo sexual. / Benyara Machinea

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Raúl Asencio del Real Madrid se enfrenta a juicio por un vídeo sexual.

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio no pisará la cárcel ni enfrentará responsabilidad criminal alguna por la difusión del vídeo sexual grabado en un reservado del sur de Gran Canaria sin el consentimiento de las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de ellas menor de edad. Sin embargo, para salir de la causa deberá pasar primero por el banquillo de los acusados y pedir perdón a las víctimas en el juicio que se celebrará a partir de este jueves. Más información