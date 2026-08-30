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Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos"

Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos"

Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos" / Real Madrid TV

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Jude Bellingham: "Me siento más libre ahora. Tengo más libertad para moverme, para ir arriba y abajo dependiendo de lo que necesitemos"

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El jugador del Real Madrid ha atendido a los medios del club después de la victoria en el Santiago Bernabéu contra el Málaga CF. El jugador inglés ha sido el autor del primer gol, dando el tiro de salida a la goleada que le ha acabado cayendo al equipo andaluz. "Me divierto mucho, realmente estoy disfrutando de mi fútbol, y por eso estoy rindiendo bien" remarcó Bellingham. Más información

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