Juan Funes, entrenador del Málaga CF: "Te llevas la sensación de que si soplas a los jugadores del Real Madrid es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que nos la pite". / LALIGA

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Juan Funes, entrenador del Málaga CF: "Te llevas la sensación de que si soplas a los jugadores del Real Madrid es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que nos la pite".

Juan Funes, entrenador del Málaga CF, ha atendido a los medios después de la derrota de su equipo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. El técnico ha aprovechado para lanzar un cuchillo al equipo blanco y como le trata el arbitraje. Más información