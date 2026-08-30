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Juan Funes, entrenador del Málaga CF: "Te llevas la sensación de que si soplas a los jugadores del Real Madrid es falta y que nosotros tenemos que tener sangre para que nos la pite".
Juan Funes, entrenador del Málaga CF, ha atendido a los medios después de la derrota de su equipo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. El técnico ha aprovechado para lanzar un cuchillo al equipo blanco y como le trata el arbitraje. Más información