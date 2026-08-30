José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido". / Real Madrid TV

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José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido".

José Mourinho ha atendido a los medios del club tras su victoria contra el Málaga CF en el Santiago Bernabeu. El técnico portugués ha remarcado el buen trabajo que ha hecho el equipo, sobretodo en la primera parte del encuentro. "La gente se ha divertido en la primera parte por los goles, pero si tienes visión del fútbol también deberías divertirte en la segunda" remarcó Mourinho.