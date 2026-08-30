Secciones

Es noticia
Barcelona - TenerifeDónde ver Barcelona - TenerifeGabriel JesúsReal Madrid - MálagaPróximo partido Real MadridClasificación general Vuelta a España hoyEtapa 10 Vuelta a EspañaPerfil Gabriel JesúsPichichi LaLigaVuelta a España hoyFlick LamineCarrera MotoGP AragónClasificación MotoGP hoyHorario Barça - TenerifeRueda de prensa FlickBalde DimarcoJulián ÁlvarezParte médico PogacarCubarsíCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsUTMB DirectoMercado FichajesFernando TorresMiguel Indurain hijoCristiano RonaldoMadre Lamine YamalArmando de la MorenaFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido".

José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido".

José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido". / Real Madrid TV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Mourinho: "Se ha visto un Real Madrid comprometido".

Real Madrid TV

RRSS WhatsAppCopiar URL

José Mourinho ha atendido a los medios del club tras su victoria contra el Málaga CF en el Santiago Bernabeu. El técnico portugués ha remarcado el buen trabajo que ha hecho el equipo, sobretodo en la primera parte del encuentro. "La gente se ha divertido en la primera parte por los goles, pero si tienes visión del fútbol también deberías divertirte en la segunda" remarcó Mourinho.

TEMAS