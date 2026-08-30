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La falta de respeto de Mourinho al Málaga que vuelve a atormentarle 15 años después

El Málaga vuelve al Santiago Bernabéu y el reencuentro recupera una de las frases más polémicas de José Mourinho durante su primera etapa en el Real Madrid. En 2011, antes de enfrentarse al equipo de Manuel Pellegrini, el técnico portugués lanzó un dardo que hizo historia: “Si me echan, no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia”. Quince años después, el duelo vuelve a poner aquella declaración en el foco. Más información