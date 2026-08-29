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Mourinho señala al ganador del Balón de Oro: “Sabemos dónde está el mejor jugador del mundo”

Mourinho señala al ganador del Balón de Oro: “Sabemos dónde está el mejor jugador del mundo”

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Mourinho señala al ganador del Balón de Oro: “Sabemos dónde está el mejor jugador del mundo”

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José Mourinho se ha pronunciado sobre la carrera por el próximo Balón de Oro y ha dejado una contundente reflexión sobre quién debería llevárselo. El técnico portugués defiende que el premio debe reconocer al mejor futbolista del mundo y no simplemente al jugador que haya ganado un Mundial o una Eurocopa. Y tiene claro dónde está ese futbolista: “Sabemos dónde está y es aquí. Ha hecho historia este verano”. Más información