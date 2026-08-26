El caño de Arda Güler a Carlos Espí en el entrenamiento: el gesto de Espí lo dice todo / X

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El caño de Arda Güler a Carlos Espí en el entrenamiento: el gesto de Espí lo dice todo

No te pierdas uno de los grandes momentos en el entrenamiento del Real Madrid que se realizó el día de ayer con Carlos Espí y Arda Güler como protagonistas. El mediocampista del club blanco consiguió hacer un caño a Espí en uno de los rondos que se hicieron. La reacción de Carlos Espí es muy definitoria del resultado final, situación que se zanjó entre risas con los compañeros de equipo.