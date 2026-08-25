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Último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir a la Real Sociedad

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EFE

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El Real Madrid llevó a cabo este martes su último entrenamiento de preparación de cara a la jornada aplazada de Liga ante la Real Sociedad, este miércoles en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CEST, -2 GMT), sin la presencia del francés Aurelien Tchouaméni. El centrocampista no saltó al césped junto al resto de sus compañeros disponibles durante los 15 minutos abiertos a la prensa, como sí hizo el pasado viernes, y continúa su puesta a punto tras llegar a la pretemporada con molestias.

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