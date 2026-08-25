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El Real Madrid presenta al fichaje más caro de su historia: Yan Diomande

El Real Madrid ha presentado este martes a su fichaje más caro de la historia, Yan Diomandé, la última incorporación de esta temporada. El acto ha sido como todas las demás presentaciones de este verano, íntimo, sin aficionados ni prensa, con Florentino Pérez y el presidente de honor, Pirri. Diomande estampó su firma en el contrato que le vinculará a la entidad durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033 y recibió los obsequios habituales para los nuevos fichajes: una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal '25'. En sus palabras, Diomande se ha mostrado “muy feliz de ser jugador del Real Madrid”.