Mourinho sobre su reencuentro con el Bernabeu: "Quiero que la gente reciba al equipo como su pasión" / Real Madrid TV

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Mourinho sobre su reencuentro con el Bernabeu: "Quiero que la gente reciba al equipo como su pasión"

El técnico del Real Madrid atiende a los medios el día previo al segundo encuentro de Liga en el que el club blanco se enfrentará en casa a la Real Sociedad. Mourinho ha hablado sobre el posible recibimiento que tendrá el Santiago Bernabeu con su nuevo equipo y él mismo. El portugués realm ha remarcado que espera que la afición venga con mucha ilusión de animar y mostrar pasión con los jugadores.