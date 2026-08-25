Real Madrid

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La frase más Mourinho sobre Vinicius: “Con mi personalidad, me sacan roja”

José Mourinho habló en rueda de prensa sobre Vinicius y su relación con las gradas rivales. El técnico del Real Madrid defendió que los árbitros deben proteger a todos los jugadores y dejó una frase muy marca de la casa al imaginarse en el lugar del brasileño: “Si empiezo el partido y ya me dan una patada, con la personalidad que tengo yo a lo mejor me sacan roja un minuto después”.