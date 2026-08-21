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Mourinho: "Entre Valverde y Tchouameni hay normalidad, amistad, cooperación... Es como si no hubiera pasado nada"
José Mourinho habló en su primera comparecencia en su segunda etapa en el Bernabéu del caso Tchouaméni-Valverde Mourinho: "He llegado con mucha información para decir la verdad. Estuve aquí tres años y tengo mis contactos de base. También vosotros, la prensa. He llegado a saber mucha cosa, no solo sobre la situación Tchouaméni-Valverde. Decidí partir de cero. Desde que llegó Tchouaméni estuve atento y vi normalidad. Sin saber del problema hubiera visto como se relacionan y no hubiera dicho que hubo problemas. No se trata de paz, se trata de normalidad, amistad, cooperación... Es como si no hubiera pasado nada".