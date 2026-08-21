REAL MADRID TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Mourinho: "Una temporada sin títulos en el Real Madrid, no es un temporada exitosa"

José Mourinho realiza este viernes su primera comparecencia en su segunda etapa en el Bernabéu. Máxima expectación en Valdebebas. Mourinho: "Si puedo hacer crecer el club y prepararlo para los próximos diez años perfecto, pero al final lo que cuentan son los resultados. Tenemos tres competiciones más una pequeñita competición [la Supercopa]. Terminar la temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada buena".