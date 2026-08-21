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Mourinho: "Una temporada sin títulos en el Real Madrid, no es un temporada exitosa"

Mourinho: "Una temporada sin títulos en el Real Madrid, no es un temporada exitosa"

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Mourinho: "Una temporada sin títulos en el Real Madrid, no es un temporada exitosa"

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José Mourinho realiza este viernes su primera comparecencia en su segunda etapa en el Bernabéu. Máxima expectación en Valdebebas. Mourinho: "Si puedo hacer crecer el club y prepararlo para los próximos diez años perfecto, pero al final lo que cuentan son los resultados. Tenemos tres competiciones más una pequeñita competición [la Supercopa]. Terminar la temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada buena".

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