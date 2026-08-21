Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri / REAL MADRID TV

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Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri

En la rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho analizó el fichaje frustrado de Rodri. Mourinho: "No tenemos un déficit. ¿Por qué quisimos fichar a Rodri? Sería la guinda. Es un gran jugador, es un futbolista con experiencia y 'status'. Cuando tienes a Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda... Dentro de un tiempo, Güler podrá jugar en esta posición. Hoy aún no, pero lo hará. Tenemos a muchos buenos jugadores en el centro del campo". Más información