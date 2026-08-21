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Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri

Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri

Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri / REAL MADRID TV

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Mourinho habla sobre el fichaje frustrado de Rodri

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En la rueda de prensa en la previa del partido ante el Espanyol, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho analizó el fichaje frustrado de Rodri. Mourinho: "No tenemos un déficit. ¿Por qué quisimos fichar a Rodri? Sería la guinda. Es un gran jugador, es un futbolista con experiencia y 'status'. Cuando tienes a Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda... Dentro de un tiempo, Güler podrá jugar en esta posición. Hoy aún no, pero lo hará. Tenemos a muchos buenos jugadores en el centro del campo". Más información

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