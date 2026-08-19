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Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas"

Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas"

Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas" / @elchiringuitotv

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Mourinho sobre su conversación con Vinicius: "No te vayas, sólo conoces al Madrid cuando te vas"

@elchiringuitotv

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El técnico del Real Madrid se entrevistó la pasada noche con Josep Pedrerol en el programa 'El Chiringuito de Jugones'. Mourinho habló sobre su vuelta al equipo blanco después de tantos años y como ve la temporada que iniciarán este fin de semana contra el Espanyol. El portugués también dio detalles sobre la charla que mantuvo con Vinicius durante el momento que estaba pendiente su renovación con el club y que finalmente se pudo dar. Más información

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