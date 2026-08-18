Sergio Martínez, en el punto de mira del Real Madrid / Sport.es

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Sergio Martínez, en el punto de mira del Real Madrid

El Real Madrid quiere aprovechar las últimas semanas del mercado de fichajes para poder reforzar más al equipo. Sergio Martínez, jugador del Racing Club, esta bajo los ojos del club blanco que plantean su fichaje. En el primer partido de la Liga contra el Villarreal CF, Martínez consiguió anotar un verdadero golazo de volea que dejó boquiabierto a todos los espectadores. Su clausula de rescisión es de tres millones de euros, un precio que es muy viable para el Real Madrid. Más información