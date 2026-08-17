Mourinho: "Los jugadores están ilusionados" / Perform

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Mourinho: "Los jugadores están ilusionados"

El entrenador del Real Madrid valora el último test de pretemporada: el equipo de José Mourinho se ha erigido con una victoria por tres goles contra el Schalke 04. El técnico del club blanco se ha mostrado muy orgulloso de sus jugadores en el encuentro y ha dejado claro que se siente muy ilusionado con el proyecto, tanto a nivel individual como colectivo. También ha remarcado la dureza de los entrenamientos durante esta época del año y a la intensidad de estos, llegando a ser dos diarios para algunos jugadores, los cuales están volviendo a tomar forma para inciar la temporada la próxima semana.