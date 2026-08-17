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Cucurella: "Con estos compañeros es todo más fácil"

Cucurella: "Con estos compañeros es todo más fácil"

Cucurella: "Con estos compañeros es todo más fácil" / Perform

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Cucurella: "Con estos compañeros es todo más fácil"

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El nuevo jugador del Real Madrid debutó en el amistoso contra el Schalke 04 con victoria 0-3. Cucurella ha atendido a los medios después de conseguir su primer triunfo con el equipo blanco y se ha mostrado muy contento con el proyecto, como han hecho en otras entrevistas José Mourinho o Courtois. El lateral se ha mostrado muy contento con sus compañeros, confesando que todo es mucho más fácil si están ellos en el terreno de juego.