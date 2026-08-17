Courtois: "El equipo está con muchas ganas" / Perform

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Courtois: "El equipo está con muchas ganas"

El guardameta belga del Real Madrid comenta sus sensaciones tras la victoria en el amistoso al Schalke 04 por 0-3. Courtois se ha estrenado en el último partido de la pretemporada despjués de haber disfrutado de sus vacaciones después de haber finalizado su recorrido en el Mundial. La ilusión es una de las características mayores que tiene todo el equipo del Real Madrid como ha podido compartir Courtois o el mismo José Mourinho después de la victoria.