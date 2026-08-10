Mbappé, Tchouaméni, Cucurella y Konaté se incorporan al Real Madrid tras jugar el Mundial / EFE

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Mbappé, Tchouaméni, Cucurella y Konaté se incorporan al Real Madrid tras jugar el Mundial

El delantero Kylian Mbappé, el centrocampista Aurelien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo vacacional tras jugar el Mundial 2026. Los tres jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas, según informó el club en su web.